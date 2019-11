Wysłannicy Chelsea oglądali Milinkovicia-Savicia w meczu Ligi Europy między Celtickiem a Lazio. Według „The Sun”, to Frank Lampard miał zasugerować ten transfer władzom Chelsea. „Widzi w nim swojego spadkobiercę. Ma podobne ruchy na boisku i wyczucie bramki” – podaje angielski dziennik. Szacuje się, że „The Blues” będą musieli za niego zapłacić około 80 milionów euro. To i tak znacznie mniej niż rok temu zażyczył sobie prezes Lazio, Claudio Lotito. Stwierdził wtedy, że Milinković-Savić nie odejdzie za mniej niż 100 mln euro. Była to zaporowa kwota związane z zainteresowaniem Juventusu. Słabszy sezon Serba zmusił prezesa do opuszczenia ceny.

Milinković-Savić ma zyskać na współpracy z Kante

Jeśli tylko Chelsea uda się wywalczyć skrócenie zakazu transferowego, już zimą ruszy po piłkarza Lazio. „To klasyczny pomocnik „box-to-box”. Jest silny i świetnie przygotowany fizycznie. Do tego ma nienaganną technikę” – charakteryzuje go „The Sun”. Zdaniem dziennika, Milinković-Savić miałby dodatkowo zyskać na współpracy z N’Golo Kante, który wykonywałby za niego większość zadań w defensywie i pozwolił mu skupić się na grze do przodu. W tym sezonie w jedenastu meczach Serie A strzelił jednego gola i zaliczył cztery asysty.