To będzie mecz, który już w listopadzie może zadecydować o losach mistrzostwa Anglii. W 12. kolejce Premier League broniący tytułu mistrzowskiego Manchester City zmierzy się na wyjeździe z jednym z głównych pretendentów - Liverpoolem. Na przedmeczowej konferencji prasowej Pep Guardiola, trener "The Citizens" tradycyjnie nie szczędził komplementów dla rywali i ich szkoleniowca, Juergena Kloppa. Stwierdził nawet, że Liverpool to najlepsza drużyna w Europie. - Jako menadżer powiedziałem to już w zeszłym sezonie, kiedy wygraliśmy ligę. Są najlepszą drużyną, jaką spotkałem w swojej karierze. To wyjątkowy zespół. Myślę o jakości ich zawodników, jakości trenera - przyznał Hiszpan.

Guardiola co prawda chwalił przeciwnika, ale po raz pierwszy zdecydował się wbić mu szpilkę. Na konferencji najpierw pochwalił Liverpool za walkę do końca w każdym spotkaniu (z Aston Villą "The Reds" przegrywali do 87. minuty 0:1, by ostatecznie wygrać 2:1), ale po chwili zasugerował, że wynika to nie tylko z woli walki, ale także szczęścia i "nurkowania" zawodników Kloppa w polu karnym przeciwnika.

Po tych słowach dziennikarze zaczęli porównywać rywalizację Guardioli z Kloppem do legendarnych potyczek sir Alexa Fergusona z Arsenem Wengerem. Dwaj wspaniali trenerzy Manchesteru United i Arsenalu często wzajemnie sobie "dogryzali". - Myślę, że nie możemy nikogo do nich porównywać. To absolutne legendy w swoich klubach, które były tam bardzo długo - odpowiedział Guardiola na porównania.

Mecz Liverpool - Manchester City w niedzielę 10 listopada o godz. 17:30. Relacja na żywo w Sport.pl.