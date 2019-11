Wielki hit Premier League już w niedzielę. Tego dnia Liverpool Juergena Kloppa zmierzy się z Manchesterem City Pepa Guardioli. W poprzednim sezonie oba zespoły zdominowały rozgrywki ligi angielskiej. Mistrzem został Manchester, a Liverpool był drugi i na osłodę wygrał Ligę Mistrzów. W tym sezonie "The Reds" prowadzą po 11. kolejkach Premier League i mają sześć punktów przewagi nad drugim City.

Juergen Klopp chwali Pepa Guardiolę: To najlepszy trener na świecie

Przed spotkaniem głos zabrał Klopp, który komplementował Guardiolę. - Dla mnie to najlepszy trener na świecie - przyznał Niemiec. I dodał: To będzie wielki mecz. Cały świat będzie na nas patrzył.

Szkoleniowiec Liverpoolu ma świadomość, że niedzielny mecz na Anfield będzie miał duże znaczenie. Jeśli gospodarze wygrają, powiększą przewagę w tabeli nad największymi rywalami. Jeśli zwycięży Manchester, przewaga "The Reds" zmaleje do tylko trzech "oczek". - Będzie to pojedynek, który każdy chce wygrać. Spodziewam się ostrej gry i wielkiego zaangażowania z obu stron - zaznaczył Klopp.