Pep Guardiola w swojej karierze przez dwa lata występował na włoskich boiskach, reprezentując barwy Brescii i AS Romy. Choć Hiszpan z reguły skupia się tylko na pracy w obecnych klubach, nie myśląc o przyszłości, w rozmowie ze "Sky Sports" przyznał, że mógłby objąć w przyszłości jeden z włoskich klubów.

REKLAMA

Robert Lewandowski w tym sezonie jest w fenomenalnej formie. Legendarny bramkarz Manchesteru Peter Schmeichel jest jednak zły na jedną decyzję Polaka:

- Przyjemnością była gra we Włoszech jako zawodnik, ze świetnym Carlo Mazzone [byłym trenerem Brescii - przyp. red.]. Przeżyłem wówczas świetny czas i pokochałem Włochy, ale obecnie czuję się dobrze w Anglii, to świetne mistrzostwa. Być może kiedyś jednak wrócę, nie jestem jeszcze tak stary - powiedział Guardiola, którego kontrakt z Manchesterem City obowiązuje do końca sezonu 2020/2021.

Pep Guardiola najlepiej zarabiającym trenerem Premier League

Pep Guardiola zarabia zdecydowanie najwięcej spośród trenerów w Premier League. Rocznie na jego konto trafia 20 milionów funtów. Mimo to, nie jest najlepiej wynagradzanym trenerem na świecie, bo na znacznie lepsze zarobki może liczyć m.in. Diego Simeone.