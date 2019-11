Była 79. minuta meczu między Evertonem i Tottenhamem, gdy Heung-min Son ostro faulował Andre Gomesa. Portugalczyk wpadł dodatkowo na kolejnego piłkarza Tottenhamu, co skończyło się złamaniem nogi w okolicach kostki. Sędzia pokazał najpierw Koreańczykowi żółtą kartkę, jednak po chwili zmienił decyzję i wyrzucił go z boiska, przez co Tottenham musiał kończyć mecz w "10". Przerwa trwała kilka minut, a Portugalczyk został zniesiony z boiska. Piłkarze widząc leżącego Gomesa łapali się za głowy, mając świadomość powagi sytuacji. Nawet Son nie zwrócił uwagi na czerwoną kartkę, a po prostu zaczął płakać, nie mogąc poradzić sobie z tym, co zrobił przeciwnikowi.

Sędzia popełnił błąd po makabrycznym faulu na Gomesie:

Andre Gomes może zagrać jeszcze w tym sezonie

Menedżer portugalskiego piłkarza zabrał głos na temat przyszłości swojego klienta. - Andre może wrócić na boisko jeszcze w sezonie 2019/2020 - powiedział Marco Silva w rozmowie z "The Sun". I dodał: Nie sposób określić dokładnej daty powrotu. Według personelu medycznego jest jednak duża szansa, że będzie to końcówka obecnego sezonu.

Gomes na początku tygodnia przeszedł operację. Teraz czekać go będzie długa rehabilitacja. Wstępnie miałby być gotowy do gry w maju przyszłego roku.