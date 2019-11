W 11. kolejce Premier League Manchester City, nie bez problemów, pokonał Southampton 2:1. Decydującego o zwycięstwie gola zdobył w 86. minucie Kyle Walker. Z kolei niepokonany w tym sezonie Liverpool przegrywał z Aston Villą do 87. minuty. Wtedy właśnie wynik spotkania na Villa Park wyrównał Andrew Robertson. W 94. minucie "The Reds" zapewnili sobie komplet punktów dzięki trafieniu Sadio Mane.

Liverpool jest liderem tabeli Premier League, a w minioną środę zameldował się w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej. Skrót szalonego spotkania "The Reds" z Arsenalem można zobaczyć poniżej:

Drużyna Juergena, z dorobkiem 31. punktów, pewnie przewodzi ligowej tabeli. Drugi Manchester City traci do tegorocznego triumfatora Ligi Mistrzów 6 punktów. Oba zespoły zmierzą się już w najbliższą niedzielę na Anfield.

Grę psychologiczną z przeciwnikiem rozpoczął już szkoleniowiec "Obywateli" Pep Guardiola. Po wygranej z Southampton Hiszpan został poproszony o skomentowanie wyniku spotkania Liverpoolu z Aston Villą: "Czasami nurkują, a czasem ujawnia się ich talent do zdobywania niesamowitych bramek w końcówce meczu. Gdy prowadziliśmy już z Southampton, Liverpool przegrywał z Aston Villą. Po ostatnim gwizdku okazało się, że ponownie udało im się wydrzeć zwycięstwo" - stwierdził Guardiola w rozmowie z "BBC".

"Taka sytuacja nie zdarzyła się raz. To zdarza się regularnie, ponieważ oni mają talent i charakter do tego. W sezonie, w którym zdobyliśmy 100 punktów (2017/2018 - red.), wygrywaliśmy w ostatnich minutach może w czterech, pięciu przypadkach" - dodał trener Manchesteru City.

W meczu z Aston Villą żółtą kartkę za symulowanie faulu w polu karnym otrzymał Sadio Mane. Dziennikarze "BBC" przypomnieli również, że w poprzednim sezonie trener Cardiff Neil Warnock otwarcie oskarżył Mohameda Salaha o "nurkowanie" w polu karnym, porównując go zresztą do Toma Daleya, medalisty olimpijskiego w skokach do wody.

