info0 5 minut temu Oceniono 1 raz -1

Nie złamał nogi tylko kostkę i to jest dużo gorsze niż załamanie nogi.

Noga się zrośnie a kostki na bank nie da się poskładać w całość o czym przekonał się Eduardo (ten sam co grał w Legii nie tak dawno temu, ex piłkarz Arsenalu, który cóż, doznał podobnej kontuzji co Gomes :/) nigdy nie wracając do swojej najlepszej formy. C'est la vie.

Ja tam złośliwości ze strony Sona nie widziałem. Ba, on mu nogi nie złamał i to powinna być żółta kartka za niebezpieczny wślizg. Gomes złamał nogę na drugim graczu Spurs :(.