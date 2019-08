Andrzej Twarowski o nowym sezonie Premier League:

Poprzedni sezon Premier League zdominowany zostały przez ekipy Liverpoolu i Manchesteru City. Wiele wskazuje na to, że nowy sezon ligi angielskiej może ułożyć się podobnie. Zespoły Jurgena Kloppa i Pepa Guardioli znów są na prowadzeniu. Aktualnie liderem jest Liverpool, który w sobotę pokonał 3:0 Burnley po bramkach Sadio Mane, Roberto Firmino i Chrisa Wooda (samobójcza). "Obywatele" wygrali jeszcze wyżej z Brighton, bo aż 4:0. Gole dla City strzelali: Kevin De Bruyne, Sergio Aguero (dwie) i David Silva. Zespół City jest wiceliderem i traci po czterech kolejkach dwa punkty do drużyny "The Reds".

Drużyna Bednarka zatrzymała Manchester United

Punkty w sobotę stracił za to inny faworyt ligi - Chelsea Londyn. Drużyna ze stolicy Anglii tylko zremisowała z Sheffield United (2:2). Jedynie punkt zdobył także Manchester United. "Czerwone Diabły" nie zdołały pokonać ekipy Southamptonu na wyjeździe (1:1). W barwach gospodarzy 90 minut zaliczył ponownie Jan Bednarek. W niedziele rozegrane zostaną dwa ostatnie mecze 4. kolejki Premier League: Everton - Wolverhampton (godzina 15:00) oraz hit Arsenal Londyn - Tottenham (17:30).