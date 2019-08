vovik pół godziny temu Oceniono 3 razy -3

To był żałosny fuks, po prostu dośrodkował i wpadło przypadkiem.

A tutaj GW krzyczy: "Kapitalny gol Kamila Grosickiego z rzutu wolnego! Ośmieszył polskiego bramkarza".

Czyli to nie wspieranie polskiego zawodnika, ale szczególna miłość do tej wsiurskiej kobyły. Cieszą się w GW, że niby "ośmieszył polskiego bramkarza" w drugiej lidze angielskiej.

Czy to klika etniczna czy LGBT? Stanowski też należy do fanów Grosickiego, a on wiadomo...