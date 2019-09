Po tym, jak Arsenal zdobył komplet punktów w dwóch pierwszych seriach gier nowego sezonu Premier League wydawało się, że „Kanonierzy” mogą przeciwstawić się Liverpoolowi w 3. serii kolejce angielskiej ekstraklasy. Starcie z „The Reds” było jednak zimnym prysznicem - drużyna Unaia Emery'ego przegrała z wicemistrzem Anglii 1:3 i trzeba przyznać, że na Anfield nie miała zbyt wiele do powiedzenia.

REKLAMA

Jak będzie wyglądał nowy sezon Premier League? Swoimi spostrzeżeniami podzielił się w rozmowie ze Sport.pl Andrzej Twarowski, komentator Canal+

W jeszcze gorszym nastroju niż Emery jest zapewne szkoleniowiec Tottenhamu Mauricio Pochettino. Co prawda „Kogutom” udało się wygrać na inaugurację z Aston Villą (3:1), a później wyszarpać remis z Manchesterem City, jednak styl, jaki prezentuje finalista poprzedniej edycji Ligi Mistrzów delikatnie mówiąc nie zachwyca. W meczu z „Obywatelami” Tottenham został niemal całkowicie stłamszony, choć wynik spotkania – 2:2 – sugeruje coś innego. To co wystarczyło na City, nie wystarczyło już na... Newcastle. W meczu poprzedzającym prestiżowy pojedynek z Arsenalem, zespół Pochettino przegrał na własnym stadionie ze „Srokami” 0:1.

W poprzednich derbach północnego Londynu, rozegranych 2 marca na Wembley, padł remis 1:1. Gole na strzelali wówczas: Aaron Ramsey i Harry Kane.

Arsenal F.C. - Tottenham Hotspur, Premier League 2019/2020. Gdzie obejrzeć hit 4. kolejki angielskiej ekstraklasy? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję niedzielnego spotkania Arsenalu z Tottenhamem będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport 2. W internecie derby północnego Londynu obejrzymy na platformie NC+ GO. Transmisja rozpocznie się o godz. 17:25.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE