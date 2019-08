skokens 2 godziny temu Oceniono 25 razy 9

A co? Kontuzjowany jest i ma odpoczywać?

Miał być w tym czasie na terapii?

Nie pojawił się na treningu?

A może na meczu go nie było?



"Klub nie wyrazil zgody na wyjazd"

Klub prawie 40 letniemu chłopowi ma mówić co ma robić w czasie wolnym?

Może czegoś nie wiem?



News jak zwykle z dupy i do dupy, jak 98% tego co tu jest zamieszczane.