Chris Smalling grał w Manchesterze United od 2010 roku, kiedy przeniósł się na Old Trafford z Fulham. W barwach United zagrał w 323 meczach, strzelił 18 goli i miał cztery asysty. Przez lata był podstawowym piłkarzem, ale teraz zmienia klub i odchodzi na wypożyczenie do AS Romy.

Szczegóły transferu zostały już uzgodnione. Sam piłkarz zaakceptował warunki, a włosi mają zapłacić za roczne wypożyczenie trzy miliony euro. W umowie ma nie być zapisanej kwoty wykupu - podał Fabrizio Romano, włoski dziennikarz Sky Sports.

