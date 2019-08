Jak będzie wyglądał nowy sezon Premier League?

34-latek zaginął 8 grudnia 2018 roku. Ostatni raz był widziany na Maple Road przy skrzyżowaniu z Shaftsbury Road w Luton. Jego żona zgłosiła zaginięcie na policję 14 grudnia. Od tego czasu funkcjonariusze nie wykryli żadnej aktywności jego telefonu oraz konta bankowego, od 8 grudnia Biecke nie wykonał żadnego połączenia oraz ani jednej płatności. Policja w Wielkiej Brytanii apeluje o jakiekolwiek informacje na temat zaginionego Polaka.

Jak informuje BBC, z policją w Bredfordshire skontaktował się anonimowy mężczyzna, który twierdził, że wie, co stało się z polskim piłkarzem. Bardzo szybko utracono z nim kontakt, a policja nie trafiła na żaden trop. - Apelujemy do tego mężczyzny o ponowny kontakt z nami, abyśmy mogli podążyć za tym tropem. Jeśli boisz się zemsty, mamy mechanizmy, które pomogą Cię ochronić. Nie możemy pozostawić rodziny Kamila bez odpowiedzi. Człowiek, który jest odpowiedzialny za jego zaginięcie, nadal może chodzić po ulicach - przekazali śledczy z Bredfordshire.

Policja: Kamil Biecke mógł zostać zamordowany

Policja ma świadomość, że może nie być w stanie odnaleźć bramkarza żywego. - Nic nie wskazuje na jego ucieczkę. Nie kontaktował się z rodziną ani znajomymi z Polski czy Wielkiej Brytanii. Dlatego bierzemy pod uwagę hipotezę, że Kamil został zamordowany - komentował sprawę Mike Branston, jeden ze śledczych prowadzących sprawę zaginięcia Biecke.

W przeszłości Biecke był bramkarzem. Wielkiej kariery nie zrobił. Grał m.in. w: Bałtyku Gdynia, Gedanii Gdańsk, Lechii Gdańsk, Cartusii Kartuzy, Orkanie Rumia oraz Arki Gdynia. To właśnie w barwach gdyńskiego klubu zagrał jedyny mecz w ekstraklasie przeciwko Górnikowi Łęczna w maju 2007 r. Wyjechał do Anglii w 2016 roku. Zamieszkał w Luton i szybko wpadł w poważne kłopoty. Miał problemy z hazardem, był widywany u bukmacherów i w kasynach, co mogło być jedną z przyczyn jego zaginięcia.