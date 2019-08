Jak będzie wyglądał nowy sezon Premier League?

Virgil van Dijk w rozmowie z "talkSPORT" przyznał, kto jest najlepszym piłkarzem, z którym grał w swojej dotychczasowej karierze. Jego wybór jest zaskakujący, bowiem nie wymienił ani Mohameda Salaha, ani Sadio Mane, a więc gwiazd Liverpoolu, w którym gra. Wybrał Roberto Firmino, który w barwach "The Reds" strzelił 67 bramek w 196 meczach, odkąd trafił do Anglii z TSG 1899 Hoffenheim.

Liverpool czeka na tytuł mistrza Anglii od 1990 roku

- Będę nieco stronniczy i wybiorę jednego z moich partnerów. Powiedziałbym, że najlepszy był Roberto Firmino - przyznał van Dijk. Brazylijczyk jest kluczem do odpowiedniej gry ataku Liverpoolu, doskonale zgrywając się z Salahem i Sadio Mane, co może pozwolić "The Reds" na zdobycie pierwszego tytułu mistrza Anglii od 1990 roku.

Firmino wybrał także najlepszego piłkarza, przeciwko któremu grał. Jego zdaniem najtrudniejszym przeciwnikiem jest Sergio Aguero. Brazylijczyka za najlepszego zawodnika wszech czasów uznał Ronaldinho, byłą gwiazdę m.in. FC Barcelony czy PSG, Marco van Bastena za najlepszego Holendra, a zwycięstwo 4-0 nad Barcelona za najlepszy mecz, w jakim zagrał.