Jak informuje "Daily Mail", Sunderland, występujący obecnie w League One, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii, może zostać przejęty przez konsorcjum, w skład którego miałby wejść Michael Dell, będący wg Forbesa 25. najbogatszym człowiekiem na świecie. Wraz z nim klub wykupiliby Glenn Fuhrman, John Phelan i Robert Platek.

Zdaniem "Daily Mail", obecni właściciele Sunderland, Stewart Donald i Charlie Methven, odzyskaliby z zyskiem zainwestowane pieniądze i nadal prowadziliby klub, ale już pod rządami konsorcjum. Z kolei "The Telegraph" donosi, że potencjalni nabywcy klubu od miesięcy interesują się możliwością przejęcia władzy i z tego powodu osiedlili się już w Sunderland.

- Mamy wybranego partnera. To ktoś, kto naszym zdaniem może naprawdę zrobić to, o czym rozmawiamy i przenieść z nami klub na wyższy poziom. Mam nadzieję, że uda nam się dojść do porozumienia, ponieważ uważam, że ta oferta spełnia wszystkie nasze kryteria - mówił Donald, cytowany przez "Daily Mail". - Nie chcemy ludzi, którzy mówią, że mają mnóstwo pieniędzy i nie zabezpieczają ich, ani ludzi, którzy mają pieniądze i nie wiedzą, jak je mądrze wydawać - dodał.

Sunderland to sześciokrotny mistrz Anglii

Sunderland w swojej historii sześciokrotnie zostawał Mistrzem Anglii (w latach 1892, 1893, 1895, 1902, 1913, 1936). Dwukrotnie także zdobywali Puchar Anglii (1937, 1973). W sezonie 2016/2017 spadli z Premier League, po czym sezon później nie udało im się utrzymać także w Championship - zapleczu angielskiej ekstraklasy. W poprzednim sezonie zajął 5. miejsce w League One.