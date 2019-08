Po dwóch kolejkach Premier League Arsenal ma komplet punktów, a Mustafi i Elneny zero rozegranych minut. I nic nie wskazuje, że Niemiec i Egipcjanin mieliby nagle zacząć grać. Rok temu - gdy do Londynu zawitał Unai Emery - Elneny pełnił marginalną rolę w drużynie. W sezonie 2018/19 rozegrał zaledwie osiem meczów w lidze (spędził na murawie łącznie 379 minut). Mustafi zaliczył aż 27 meczów, ale w sierpniu do Arsenalu trafił David Luiz i to właśnie Brazylijczyk będzie tworzył parę stoperów z Sokratisem.

- Elneny i Mustafi znają swoją sytuację. Chciałbym, aby byli szczęśliwi, a gdy nie grają, to nie mogą być. Tak było w zeszłym sezonie. To są świetni piłkarze, jednak z różnych powodów, mieliby mało szans na pokazanie swoich umiejętności - zakomunikował Unai Emery.

I dodał: - Rozmawiałem z nimi wielokrotnie zarówno w zeszłym sezonie, jak i podczas letniego okresu przygotowawczego. Myślę, że pozytywnie skorzystają na odejściu do klubów, gdzie będą mogli odgrywać ważne role i z radością kontynuować karierę.

Obaj zawodnicy trafili do Londynu w 2016 r. Shkodran Mustafi przyszedł za ponad 30 mln euro z Valencii, a Mohamed Elneny za 12 mln euro z FC Basel.

