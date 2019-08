W poniedziałek, w ostatnim meczu 2. kolejki Premier League, Manchester United mierzył się na wyjeździe z Wolverhampton. W 68. minucie, przy stanie 1:1, Paul Pogba stanął przed szansą, by wyprowadzić "Czerwone Diabły" na prowadzenie. Francuz nie wykorzystał jednak rzutu karnego, a wynik spotkania już się nie zmienił.

Po zakończeniu meczu, w mediach społecznościowych Pogby zaczęły pojawiać się obraźliwe, w tym jawnie rasistowskie komentarze. Piłkarz otrzymał też kilka wiadomości z groźbami śmierci. Władze Manchesteru United zareagowały bardzo szybko, wydając oświadczenie, w którym wsparły Francuza i potępiły rasistowskie ataki: "Wszyscy w klubie jesteśmy oburzeni tym, co spotkało Paula. Stanowczo potępiamy wszelkie oznaki rasizmu. Ci, którzy posługiwali się w internecie takim językiem, nie reprezentują wartości, jakimi kieruje się klub i większość jego kibiców. Poczynimy kroki, by ustalić tożsamość osób zamieszanych w ten incydent" - czytamy w oświadczeniu Manchesteru United.

Paul Pogba obiektem rasistowskich ataków. Marcus Rashford i Harry Maguire wsparli kolegę z szatni

Pogba może liczyć na wsparcie również ze strony kolegów z szatni. Za pośrednictwem Twittera, zdanie w całej sprawie wyrazili: Marcus Rashford i Harry Maguire.

"Dosyć. To musi się skończyć [...]. Manchester United to rodzina, a Paul jest jej ważną częścią. Atakując go, atakujesz nas wszystkich" - napisał na Twitterze Rashford.

"To odrażające. Media społecznościowe powinny jakoś zareagować. Każde konto powinno być weryfikowane paszportem lub prawem jazdy. Zatrzymajcie tych żałosnych trolli, które zakładają nieskończenie wiele kont po to, by obrażać ludzi" - zaapelował z kolei Maguire.

