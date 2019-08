Krystian Bielik bardzo dobrze spisał się na młodzieżowych mistrzostwach Europy do lat 21 i strzelał gole w meczach z Belgią (3:2) i Włochami (1:0). Trener Arsenalu Unai Emery nie widział jednak dla niego miejsca w składzie swojego zespołu, choć złożył Polakowi propozycję.

Krystian Bielik: Unai Emery chciał, bym poleciał na sparing

- Pamiętam, że był poniedziałek i po zajęciach podszedł do mnie trener Emery. Powiedział, że słyszał, iż miałem dobry poprzedni sezon i chciałby mi się przyjrzeć. Zaproponował, żebym na drugi dzień poleciał z Arsenalem do Francji na sparing. Ale kiedy w poniedziałek wieczorem dostałem telefon, że klub dogadał się z Derby w sprawie sprzedaży, dwa razy się nie zastanawiałem. Nie chciałem już ryzykować - powiedział Bielik w rozmowie z "PS". - Wiem, że gdyby w Arsenalu wciąż pracował Arsene Wenger, dostałbym szansę - dodał 21-letni obrońca i stwierdził, że "chce przebić się do Premier League inną drogą".

Derby County wykupiło Bielika za 10 mln funtów. Piłkarzem interesowały się również takie kluby jak West Bromwich Albion, Middlesbrough czy Brentford. Polak zdążył już zadebiutować w nowym klubie i zebrał znakomite oceny. Co ciekawe, Bielik prawdopodobnie zostanie powołany przez Jerzego Brzęczka do dorosłej reprezentacji Polski na wrześniowe mecze eliminacji Euro 2020.