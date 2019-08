eurotram 2 godziny temu 0

1. Liverpool nie straci, tylko po prostu nie zyska dodatkowej kasy;

2. Nie ma się co dziwić,że ta kasa nie wpłynie (być może nigdy) na konto Liverpoolu; powiedzmy sobie bez ogródek,że Coutinho w Barcelonie zawiódł i to mocno (do tego stopnia,że się go pozbyli,przynajmniej na razie),dlaczego więc Liverpool miałby dostać kasę na takich zasadach jakby ten transfer w pełni wypalił? Liverpool dostanie mniej niż przy sprzedaży oczekiwał ,bo i Barcelona dostała mniej niż oczekiwała od Coutinho.