kwoy 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

"Jeśli Manchester pokona dziś Wolverhampton różnicą co najmniej dwóch goli, znajdzie się na czele tabeli Premier League".

Serio? Przecież przewodzący ligowej stawce Liverpool ma bilans bramkowy +4, taki sam jak obecnie Manchester United. A więc każda wygrana Czerwonych Diabłów powiększy ich bilans bramkowy do co najmniej +5, co automatycznie da im pozycję lidera tabeli.