Paul Pogba znalazł się w podstawowym składzie Manchesteru United na mecz 1. kolejki Premier League z Chelsea. Francuz zaprezentował się znakomicie, o czym najlepiej świadczą dwie asysty, jakie zanotował przy golach Marcusa Rashforda i Daniela Jamesa. "Czerwone Diabły" wygrały spotkanie z "The Blues" 4:0.

Jak będzie wyglądał nowy sezon Premier League? Swoimi spostrzeżeniami podzielił się w rozmowie ze Sport.pl Andrzej Twarowski, komentator Canal+

Pomimo tego że Pogba wciąż jest kluczową postacią w drużynie Ole Gunnara Solskjaera, nie milkną spekulacje o możliwym odejściu 26-latka z Old Trafford. Od co najmniej kilku miesięcy angielskie i hiszpańskie media informują o tym, że aktualny mistrz świata znajduje się na liście Realu Madryt. O transfer Pogby ma mocno zabiegać trener "Królewskich" Zinedine Zidane. W ostatnim czasie pojawiły się też doniesienia o przenosinach zawodnika do Juventusu. Co ważne, kilka miesięcy temu sam Pogba udzielił wywiadu, w którym mówił o "podjęciu nowych wyzwań gdzieś indziej".

Przyszłość Paula Pogby wyjaśniona? Ole Gunnar Solskjaer skomentował sytuację gwiazdy Manchesteru United

Do transferowych spekulacji dotyczących Francuza odniósł się niedawno szkoleniowiec Manchesteru. Podczas konferencji prasowej poprzedzającej poniedziałkowy mecz z Wolverhampton, Solskjaer dał jasno do zrozumienia, że Pogba pozostanie na Old Trafford: "Na każdej konferencji zadajecie pytanie o Paula. Nie będę ukrywał, że w ostatnim czasie przy jego nazwisku pojawiało się sporo znaków zapytania. Jednocześnie, w rozmowie z wami niemal zawsze odpowiadałem, że cieszy go gra dla Manchesteru i że przeżywa tu świetną przygodę. Nie mam absolutnie żadnych obaw związanych z Paulem. Jeśli pytacie o moje zdanie, on pozostanie na Old Trafford" - stwierdził Norweg.

W poniedziałek, w ramach 2. kolejki Premier League, Manchester United zmierzy się na wyjeździe z Wolverhampton. Spotkanie na Molineux rozpocznie się o godz. 21:00.

