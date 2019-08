hieronimbaba 2 godziny temu Oceniono 4 razy 4

Nie wyobrażam sobie, aby bramkarzem nr 1 w jesiennych meczach reprezentacji nie był Łukasz Fabiański, który nigdy nie rozczarował w kadrze. To nie Fabiański, ale Szczęsny zawodził zawsze na wielkich imprezach, jak Euro 2012 czy Mundial 2018, gdy "Szczena" puścił dosłownie wszystko, co mógł. Nie przekonują mnie opinie tzw. ekspertów, których coraz śmielej posądzam o zwyczajne sympatyzowanie w relacjach prywatnych ze Szczęsnym, którzy twierdzą, iż numerem 1 powinien być ktoś, kto broni dla Juventusu. Prawda jest taka, że bramkarz Juve ma dużo mniej okazji do bronienia trudnych sytuacji niż golkiper West Hamu, z najlepszej ligi świata. Fabiański to emanacja spokoju. Nie jest przypadkiem, że w swojej reprezentacyjnej karierze Szczęsny zawsze lansowany był na czołowego bramkarza świata, a nigdy nie był pewien numeru 1 w bramce drużyny Polski.