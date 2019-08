Była 20. minuta meczu na Etihad Stadium, gdy kapitalnym dośrodkowaniem w pole karne Tottenhamu popisał się Kevin De Bruyne, a z ostrego kąta gola głową strzelił Raheem Sterling. Manchester City prowadził z londyńczykami 1:0 i wydawało się, że kolejne bramki są tylko kwestią czasu. Mistrzowie Anglii zdominowali zespół Mauricio Pochettino i wszystko wskazywało na to, że mecz zakończy się wysoką wygraną gospodarzy.

Minęły jednak raptem trzy minuty i w Manchesterze był już remis. Niesamowitym sprytem i pomysłowością wykazał się Erik Lamela, który dojrzał złe ustawienie Edersona i płaskim strzałem z dystansu doprowadził do wyrównania. Wynik nie utrzymał się jednak do przerwy. W 35. minucie kolejną doskonałą asystą popisał się De Bruyne, a drugie prowadzenie gospodarzom z bliska zapewnił Sergio Aguero.

Manchester City dominował, tworzył kolejne okazje bramkowe, jednak Tottenham w sobotę był zabójczo skuteczny. W 56. minucie w pole karne gospodarzy dośrodkował Lamela, a gola głową strzelił Lucas Moura, który na boisku pojawił się raptem kilkanaście sekund wcześniej.

O wyniku meczu zdecydował mógł zdecydować doliczony czas gry. Mógł, jednak do gry wszedł VAR. W 93. minucie bramkę dla Manchesteru City zdobył Gabriel Jesus, jednak sędzia jej nie uznał. Wszystko przez to, że podający do Brazylijczyka Aymeric Laporte zagrał piłkę ręką.

Po dwóch kolejkach Premier League Manchester City i Tottenham mają po cztery punkty, czyli o dwa mniej niż prowadzący Liverpool i drugi Arsenal.

