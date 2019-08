"Cyfrowi atleci", zobacz najnowszy odcinek

W środę Liverpool sięgnął po czwarty w swojej historii Superpuchar Europy. Zespół Juergena Kloppa, po rzutach karnych, pokonał w Stambule Chelsea. Po 120 minutach był remis 2:2, a gole dla zdobywcy Ligi Mistrzów strzelił Sadio Mane. Bohaterem spotkania został jednak Adrian. Rezerwowy bramkarz Liverpoolu obronił rzut karny strzelany przez Tammy'ego Abrahama w 5. serii, co przesądziło o zwycięstwie wicemistrzów Anglii.

Hiszpan stał w bramce Liverpoolu przede wszystkim dlatego, że kontuzji doznał pierwszy golkiper zespołu - Alisson Becker. Brazylijczyk jest wykluczony z gry na kilka tygodni, a niewykluczone, że w najbliższej kolejce ligowej nie zagra też Adrian. Na konferencji prasowej przed meczem z Southampton Klopp wyjawił, że Hiszpan doznał kontuzji zaraz po meczu o Superpuchar Europy. Wszystko przez... jednego z kibiców, który wbiegł na murawę zaraz po kluczowej interwencji Adriana, poślizgnął się i uszkodził kostkę hiszpańskiemu bramkarzowi.

Adrian nie zagra przeciwko Bednarkowi?

- Kostka jest bardzo napuchnięta i nie wiem, czy Adrian zagra w sobotę - powiedział w piątek Klopp. Jego drużyna w sobotę o godz. 16:00 zagra na wyjeździe z Southampton Jana Bednarka. O ile Liverpool będzie dobrze wspominał pierwszą kolejkę Premier League, bo wygrał w niej 4:1 z Norwich, o tyle złe wspomnienia mają "Święci", którzy przegrali na wyjeździe z Burnley aż 0:3.

Jeżeli okaże się, że Adrian nie będzie mógł zagrać przeciwko Southampton, to w bramce Liverpoolu stanie ktoś z dwójki: Andy Lonergan - Caoimhin Kelleher. Pierwszy ma 35 lat i do klubu trafił latem. W poprzednim sezonie był zawodnikiem Middlesbrough, jednak grał na wypożyczeniu w League One (trzeci poziom rozgrywkowy) w Rochdale. Kelleher zaś ma 20 lat, jest młodzieżowym reprezentantem Irlandii, a w Liverpoolu gra od 2015 roku.

Jeżeli Klopp postawi na Lonergana, to ten stanie się najstarszym debiutantem w Premier League w XXI wieku. Anglik może zaliczyć pierwszy występ na najwyższym poziomie w wieku 35 lat i 302 dni.

