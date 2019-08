Jak informuje angielski dziennik "The Sun" trener Manchesteru United nie widzi miejsca w swojej drużynie dla Alexisa Sancheza. Norweg podobno nalega na klubowe władze w sprawie transferu chilijskiego skrzydłowego. 31-latek, który od dłuższego nie łapie się do pierwszego składu "Czerwonych Diabłów" jest jednocześnie najlepiej opłacanym zawodnikiem 20-krotnego mistrza Anglii. Według różnych źródeł tygodniówka Sancheza może wynosić nawet 500 tysięcy funtów tygodniowo (po uwzględnieniu bonusów).

REKLAMA

Jak będzie wyglądał nowy sezon Premier League? Swoimi spostrzeżeniami podzielił się w rozmowie ze Sport.pl Andrzej Twarowski, komentator Canal+

Dziennikarze "The Sun" sugerują, że Solskjaer jest "zdesperowany", by pozbyć się Sancheza jeszcze przed zamknięciem okienek transferowych w innych europejskich ligach i nie wypłacać zawodnikowi wielomilionowej pensji. Jeśli jednak skrzydłowy pozostanie na Old Trafford, kilka najbliższych miesięcy może spędzić w drużynie rezerw.

Alexis Sanchez z ultimatum. Transfer albo zsyłka do rezerw Manchesteru United

Kilka dni temu "The Telegraph" donosił, że Sanchez mógłby trafić na wypożyczenie do AS Romy. By przekonać działaczy włoskiego klubu do transferu, władze Manchesteru są podobno skłonne pokryć znaczną część ogromnej pensji Sancheza.

W rozgrywkach 2018/2019 Chilijczyk rozegrał 27 spotkań (liga i puchary), w których strzelił zaledwie 2 gole. W 1. kolejce nowego sezonu Manchester United mierzył się z Chelsea - w tym spotkaniu Sanchez nie zasiadł nawet na ławce rezerwowych.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida