W lutym, za podobne przewinienie, Chelsea została ukarana zakazem transferowym na dwa okienka. Mimo że londyńczycy złożyli odwołanie do CAS (Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu), to ich pismo nie zostało rozpatrzone na czas i klub ze Stamford Bridge nie mógł kupować nowych piłkarzy w zamkniętym w czwartek okienku transferowym.

Według nieoficjalnych informacji z Wysp Brytyjskich Chelsea miała popełnić przewinienie przy 14 zawodnikach. Manchester City niemal identycznie łamał przepisy przy ośmiu piłkarzach, jednak jego spotkała dużo lżejsza kara. We wtorek FIFA poinformowała, że mistrzowie Anglii muszą jedynie zapłacić 370 tysięcy franków szwajcarskich. To kwota o 230 tysięcy franków mniejsza od tej, którą dodatkowo nałożono na Chelsea.

"Manchester City wziął na siebie odpowiedzialność"

„Komisja dyscyplinarna wzięła pod uwagę fakt, że Manchester City wziął na siebie odpowiedzialność i ukarał klub grzywną w wysokości 370 000 CHF” - czytamy w oficjalnym oświadczeniu światowej federacji.

FIFA przyglądała się przewinieniom City przy rejestracji zawodników poniżej 18. roku życia, ale też relacji klubu z duńskim Nordsjaelland, który miał dawać mistrzom Anglii pierwszeństwo przy wyborze zawodników z akademii piłkarskiej Right To Dream w Ghanie.

Założyciel akademii, Brytyjczyk Tom Vernon, jest również prezesem Nordsjaelland. Miało to być postrzegane jako łamanie zasady "third-party ownership", która polega na finansowaniu transferów przez osoby trzecie, spoza klubu, w zamian za prawa do zysków z przyszłych transferów zawodnika.

