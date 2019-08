Ile godzin dziennie trenują esportowcy? Opowiada czołowa polska zawodniczka

Sprawę opisał brytyjski "The Telegraph". Według jego informacji Raheem Sterling, którego umowa z firmą Nike wygasa wraz z zakończeniem obecnego sezonu, od przyszłych rozgrywek może grać w butach marki Air Jordan. Jeśli Anglik zdecydowałby się na podpisanie umowy z amerykańską firmą, to byłaby ona jedną z najwyższych w historii piłki nożnej. Według informacji "The Telegraph" warta byłaby ona aż 100 milinów funtów.

Marka Air Jordan została stworzona przez Nike w 1984 roku dla Michaela Jordana, najlepszego koszykarza w historii NBA. Jej charakterystyczne logo okazało się niezwykle popularne i rozwinęło się długo po zakończeniu zawodniczej kariery przez Jordana. W poprzednim sezonie marka po raz pierwszy weszła do piłki nożnej, gdy została sponsorem technicznym mistrza Francji - PSG.

Firma nie wyprodukowała jeszcze butów piłkarskich, jednak sukces jaki osiągnęła z paryskim klubem, zachęcił ją do dalszego angażowania się w futbol. Pierwszą twarzą obuwia może zostać Sterling, który jest nie tylko doskonałym piłkarzem, ale też zawodnikiem rozpoznawalnym marketingowo z powodu zachowań poza boiskiem.

8 grudnia zeszłego roku Chelsea pokonała u siebie Manchester City 2:0, a podczas tego meczu Sterling został ofiarą rasistowskich zachowań ze strony kilku londyńskich kibiców. Po tej sytuacji zawodnik postanowił publicznie walczyć z dyskryminacją rasową. Wraz z Nike rozpoczął kampanię, która przypominała tę zorganizowaną dla zawodnika amerykańskiej NFL - Colina Kaepernicka. Gracz futbolu amerykańskiego oddał hołd zamordowanym, czarnoskórym mężczyznom, klękając podczas hymnu przed meczami w USA.

Raheem Sterling zarabia miliony, a jego wartość wciąż rośnie

W międzyczasie Sterling podpisał umowę z Microsoftem, zostając twarzą popularnej gry FIFA na konsole Xbox. Anglik otrzymał też propozycje kontraktów od Gillette oraz H&M. Skrzydłowy Manchesteru City niedawno podpisał umowę z klubem do 2023 roku, na mocy której zarabia aż 300 tysięcy funtów tygodniowo. Jego przychody mogą jednak drastycznie wzrosnąć wraz ze wzrostem jego wartości marketingowej.

51-krotny reprezentant Anglii zostałby twarzą marki Air Jordan, która musiałaby walczyć z Nike, którą promują Cristiano Ronaldo oraz Neymar i Adidasem, który od dawna związany jest umową z Lionelem Messim.

