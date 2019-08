W piątek Liverpool pokonał Norwich 4:1 w meczu inaugurującym nowy sezon Premier League. W 37. spotkania, podczas wprowadzania piłki do gry, kontuzji łydki nabawił się bramkarz "The Reds" - Alisson Becker. Jak się okazuje, kontuzja Brazylijczyka jest poważniejsza, niż się początkowo spodziewano.

Jak będzie wyglądał nowy sezon Premier League? Swoimi spostrzeżeniami podzielił się w rozmowie ze Sport.pl Andrzej Twarowski, komentator Canal+

"To kontuzja łydki, która wyeliminuje go z gry na jakiś czas. Nie wiem jeszcze, jak długo Alisson będzie pauzował, jednak na pewno nie wróci do bramki w najbliższą środę (podczas meczu o Superpuchar Europy z Chelsea - red.). Powrót do zdrowia zajmie mu trochę. Na pewno mówimy tu o kilku tygodniach" - stwierdził Klopp cytowany przez oficjalną stronę Liverpoolu.

Juergen Klopp potwierdza: Alisson wypadł z gry na kilka tygodni

"Słyszałem już pogłoski, że Alisson będzie wyłączony z treningów przez sześć tygodni, jednak warto pamiętać, że on, podczas swojej kariery, nie miał zbyt wielu urazów. Poczekajmy na dokładniejszą diagnozę, choć już teraz mogę powiedzieć, że to będzie kilkutygodniowa absencja" - dodał niemiecki trener.

W meczu z beniaminkiem Alisson został zastąpiony przez Adriana, którego Liverpool sprowadził z West Hamu kilkanaście dni temu. W środę triumfator Ligi Mistrzów rozegra w Stambule mecz o Superpuchar Europy ze zwycięzcą Ligi Europy - Chelsea. Natomiast w sobotę wicemistrz Anglii zmierzy się na wyjeździe z Southampton.

