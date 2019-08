Latem 2014 roku City kupiło francuskiego stopera z FC Porto za 48 milionów euro. W ciągu pięciu lat Mangala rozegrał dla Manchesteru 79 występów. W ostatnim czasie jego rola była jednak marginalna. Spójrzmy na zeszły sezon, w którym łącznie wystąpił w pięciu meczach, ale... Premier League 2. Pep Guardiola stawiał na innych stoperów.

Mangala odszedł z Manchesteru City i zagra w Lidze Mistrzów

Choć okienko transferowe w Anglii jest już zamknięte, to kluby wciąż mogą sprzedawać piłkarzy. Ośmiokrotny reprezentant Francji wzmocnił Valencię na zasadach wolnego transferu, choć kontrakt Mangali z City pierwotnie miał obowiązywać do czerwca 2021 roku. Valencia to czwarty zespół ligi hiszpańskiej zeszłego sezonu. W rozgrywkach 2019/20 "Nietoperze" zagrają w Lidze Mistrzów.