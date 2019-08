Paul Pogba ma za sobą udany początek sezonu w Manchesterze United. Francuz zaliczył dwie asysty w wysoko wygranym meczu z Chelsea (4:0), w którym był jednym z najlepszych zawodników na boisku. Po jego podaniach na listę strzelców wpisali się Marcus Rashford i Daniel James.

REKLAMA

Paul Pogba odniósł się do możliwego transferu

Po zakończeniu spotkania Pogba skomentował nie tylko dobry występ, ale także plotki dotyczące jego ewentualnego transferu do innego klubu, o który zapytali go dziennikarze portalu RMC Sport. - Jedno na chwilę obecną nie ulega wątpliwości - jestem w Manchesterze. Dobrze się bawię z moimi kolegami z zespołu i zawsze chcę wygrywać mecze - powiedział reprezentant Francji. 26-latek odniósł się także do zarzutów dotyczących rzekomego braku zaangażowania w grę zespołu Ole Gunnara Solskjaera, którym miałby wymusić zgodę na odejście. - Zawsze będę dawał z siebie wszystko, kiedy jestem na boisku. Zawsze czuję się dobrze, kiedy gram w piłkę, bo robię to, co kocham. To moja pasja. Wiem, że ostatnio padły różne słowa, ale przyszłość pokaże, co się wydarzy.

Pogba trafił na Old Trafford latem 2016 roku. Manchester United zapłacił za niego Juventusowi 100 mln euro. W poprzednim sezonie Francuz rozegrał 46 meczów, w których strzelił 16 goli i dołożył 11 asyst. Od kilku tygodni zagraniczne media łączą go z możliwymi przenosinami do Realu Madryt. Mówi się także o powrocie do Juventusu.