kisssmyass 2 godziny temu

nie ważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Właściwie to dobrze że dostali wciry, trochę balon spadnie, przyjdzie większa koncentracja, motywacja i jakieś scementowanie obrony. Pozbyli się Luiza. Z drugiej strony tak czasem bywa że nic nie wychodzi i nic do bramki nie wchodzi choćby nie wiem co. Ta druga poprzeczka to właściwie było odbicie od poprzeczki i wewnętrznej części słupka. Straszny pech.