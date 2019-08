Pogba w poprzednim sezonie wystąpił łącznie w 47 spotkaniach. Zdobył w nich 16 bramek i miał 11 asyst. Choć jest statystyki są przyzwoite, to postawa Francuza często irytowała kibiców Manchesteru United. Tym bardziej, że pomocnik daje do zrozumienia, że chętnie opuściłby Old Trafford.

REKLAMA

- Takie praktyki są obecnie rzadkie, ale gdy Cristiano Ronaldo marudził, to go kopaliśmy na treningach. Najbardziej oberwał od Paula Scholesa. I co? Pomogło mu to wziąć się w garść. Cristiano stał się lepszy. Zrozumiał, że nie może ciągle dryblować. Piłkarze United powinni w ten sam sposób potraktować Pogbę - powiedział Ryan Giggs, legenda United, w rozmowie z "Evening Standard".

Co z transferem Pogby?

Sprowadzenie Paula Pogby do Realu Madryt było marzeniem Zinedine'a Zidane'a w letnim oknie transferowym. Jednak Manchester United nie chciał sprzedawać swojej gwiazdy za mniej niż 150 mln euro, co przesądziło o tym, że transakcja nie doszła do skutku. Real złożył "śmiesznie niską" ofertę za Pogbę - 27,4 mln funtów i James Rodriguez.

- Piłkarzy, którzy nie chcą grać w MU, nie powinno być w szatni, ale z drugiej strony rozumiem zarząd – po takiej stracie w składzie powstałaby ogromna luka, którą ciężko byłoby załatać - skomentował całą sytuację Giggs.