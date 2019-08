Piłkarze Manchesteru United chcą jak najszybciej zapomnieć o poprzednim sezonie. "Czerwone Diabły" zajęły dopiero 6. miejsce w tabeli i nie zdołały awansować do Ligi Mistrzów. Zdecydowanie lepiej radziła sobie Chelsea, która uplasowała się ostatecznie na ostatnim miejscu podium, za Manchesterem City i Liverpoolem, które przez większość sezonu były poza zasięgiem reszty stawki. Przypomnijmy też, że "The Blues" triumfowali w Lidze Europy, po wygranym finale z Arsenalem.

REKLAMA

Jak będzie wyglądał nowy sezon Premier League? Swoimi spostrzeżeniami podzielił się w rozmowie ze Sport.pl Andrzej Twarowski, komentator Canal+

Trener Maurizio Sarri, który doprowadził londyńczyków do sukcesu w LE, pożegnał się ze Stamford Bridge zaledwie po sezonie. Kibice Chelsea nie rozpaczają już z pewnością po Włochu, bowiem jego miejsce na trenerskiej ławce zajęła klubowa legenda - Frank Lampard, który w niedzielę poprowadzi drużynę po raz pierwszy w meczu o stawkę. O wiele większą stratą może okazać się odejście Edena Hazarda, który w ostatnich latach był największą gwiazdą nie tylko Chelsea, ale i całej Premier League.

O ile klub z Londynu, w wyniku zakazu transferowego, nie mógł pozwolić sobie na jakiekolwiek zakupy z letnim oknie, to Manchester United ponownie głęboko sięgnął do kieszeni. Na Old Trafford trafili: Harry Maguire (przeszedł z Leicester City za 87 mln euro, stając się najdroższym obrońcą na świecie), Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace, 55 mln euro) i Daniel James (Swansea, 17 mln euro). Nową twarzą w kadrze "The Blues" jest Christian Pulisić, którego pozyskano z Borussii Dortmund jeszcze w styczniu 2019 r. (za 64 mln euro).

Rywalizację w Premier League z wysokiego "C" rozpoczęli mistrz i wicemistrz Anglii. W 1. kolejce Manchester City rozbił West Ham 5:0, a Liverpool nie dał większych szans Norwich, wygrywając 4:1. Jak na te rezultaty odpowiedzą piłkarze Ole Gunnara Solskjaera i Franka Lamparda?

Manchester United - Chelsea. Sprawdź, gdzie obejrzeć hit 1. kolejki Premier League. Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV niedzielnego spotkania Manchesteru United z Chelsea obejrzymy na antenie Canal+ Sport. W internecie hit 1. kolejki Premier League będzie można śledzić na platformie NC+GO. Transmisja rozpocznie się o godz. 17:25.