Pod koniec lipca dwóch zamaskowanych i uzbrojonych w noże przestępców zaatakowało Mesuta Oezila, podróżującego z małżonką i Seadem Kolasinaciem. Bandyci zatrzymali mercedesa prowadzonego przez niemieckiego piłkarza Arsenalu i próbowali zmusić całą trójkę do opuszczenia auta, aby najprawdopodobniej je ukraść. Z auta wysiadł tylko Bośniak, który chciał ruszyć do walki z bandytami. To umożliwiło Oezilowi ucieczkę do pobliskiej restauracji, gdzie obsługa natychmiast wezwała policję i ruszyła z pomocą Kolasinacowi. Napastnicy widząc, że szanse powodzenia ich akcji zmalały niemal do zera uciekli z miejsca zdarzenia. Szczęśliwie nie wyrządzili krzywdy ani piłkarzom, ani małżonce niemieckiego piłkarza. Okazuje się, że ta sytuacja prawdopodobnie nie była przypadkowa.

Brytyjski brukowiec "The Sun" twierdzi, że piłkarze Arsenalu Londyn doświadczyli kolejnych ataków ze strony gangsterów. - Mesut Oezil i Sead Kolasinac znaleźli się w centrum wojny gangów w północnym Londynie. Obaj piłkarze są chronieni przez policję przez całą dobę - czytamy.

Teraz piłkarze opuszczą Arsenal?

Policja ostatnio zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy próbowali okraść dom Oezila, który jest położony przy Hampstead Heath. Wcześniej przestępcy grozili sportowcom i ich bliskim w mediach społecznościowych. Dlatego żona Kolasinaca wyjechała z powrotem do Niemiec. Ba, małżonka piłkarza zapowiedziała, że nie wróci już do Londynu.

Możliwe też, że stolicę Anglii opuści Mesut Oezil. Niemiecki pomocnik może zostać nowym piłkarzem amerykańskiego DC United - informuje "Washington Post".