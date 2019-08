Jose Mourinho pozostawał bez pracy od grudnia 2018 roku, gdy odszedł z Manchesteru United. Portugalczyk dostał kilka ofert, mógł chociażby zostać najlepiej opłacanym trenerem w historii - chińskie Guangzhou Evergrande oferowało mu 100 mln euro za trzy lata pracy - ale Mourinho ostatecznie jej nie przyjął.

Jose Mourinho zadebiutuje przy meczu Chelsea - Manchester United

Najbliższy sezon spędzi w studiu telewizyjnym. Został ekspertem Sky Sports i zadebiutuje w tej roli przy niedzielnym meczu Chelsea z Manchesterem United - czyli dwóch jego byłych klubów. - Premier League to dla mnie wyjątkowe rozgrywki. Wymagają bardzo dużo pracy, by zwyciężać, co tydzień nie można oderwać wzroku od meczów - powiedział Mourinho. Dodał, że chce pomóc kibicom w zrozumieniu tego, co dzieje się na boisku.