Leroy Sane doznał kontuzji na początku meczu Manchesteru City z Liverpoolem o Tarczę Wspólnoty. Diagnoza lekarzy nie pozostawiła wątpliwości - uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. Reprezentant Niemiec w przyszłym tygodniu przejdzie operację. Do gry wróci dopiero za kilka miesięcy. - To niewiarygodnie złe wieści. Nie wiem, jak długo go nie będzie. Zwykle przerwa po tego rodzaju kontuzji trwa sześć lub siedem miesięcy. Mam nadzieję, że jednak wróci w lutym lub marcu - powiedział Pep Guardiola.

Transfer do Bayernu się oddalił?

W ostatnich tygodniach pojawiały się medialne spekulacje, że Sane miałby trafić do Bayernu Monachium. - Prawda jest taka, że ja w ogóle nie myślałem o jego odejściu. Wiele razy powtarzałem, że jest naszym zawodnikiem. Zresztą sam Leroy też nie powiedział mi, że chce odejść, więc nie zmieniłem podejścia w tej sprawie. Cały czas grał w trakcie okresu przygotowawczego. Jego kontuzja jest dla nas fatalną wiadomością, ale to wciąż młody piłkarz. Mam nadzieję, że rehabilitacja przebiegnie zgodnie z planem - przyznał Guardiola. I dodał: - Leroy jest w najlepszych rękach. Wszyscy będą starali się mu pomóc. Zawodnicy w takich sytuacjach po miesiącu czy dwóch zaczynają czuć się samotni. Postaramy się cały czas z nim być.

Bayern ma nowy cel transferowy

Niemieckie media były jednak pewne, że Sane był już dogadany z Bayernem w sprawie kontraktu. - Klub ma już nowy cel transferowy. Bardzo mocno interesuje się Ivanem Perisiciem. Chorwat mógłby trafić do Bundesligi na zasadzie wypożyczenia, które sporo by kosztowało. Niemcy prowadzą w tej sprawie szczegółowe rozmowy - przekazał Gianluca Di Marzio. W ostatnim czasie sporo mówiło się o tym, że Perisić jest na wylocie z Interu. Taka sytuacja może mu pomóc w przejściu do bawarskiego klubu. W poprzednim sezonie Chorwat zagrał 34 mecze, w których strzelił osiem goli i zaliczył cztery asysty.

