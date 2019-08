To jest najbardziej sensacyjny transfer w Anglii w letnim okienku. W środę David Luiz odmówił wyjścia na trening z Chelsea i chciał wymusić na klubie transfer do Arsenalu. Tak też się stało, a w środę już trzy godziny po zamknięciu okna transferowego Arsenal potwierdził pozyskanie 32-letniego piłkarza.

REKLAMA

Sensacyjny transfer Davida Luiza do Arsenalu

To niespodziewany ruch, bo 32-latek w maju podpisał z Chelsea nowy, dwuletni kontrakt. Tym samym klub z zachodniego Londynu złamał swoją politykę, która polega na oferowaniu piłkarzom po 30. roku życia jedynie rocznych umów.

Dla Luiza to drugie pożegnanie z londyńską Chelsea. Pierwszym razem piłkarz trafił do klubu w 2011 roku i grał w nim przez trzy lata, zdobywając m.in. Ligę Mistrzów, Ligę Europy. Po dwóch latach spędzonych w PSG Brazylijczyk wrócił do Londynu w 2016 roku. Za drugim razem wygrał z klubem ligę angielską oraz, w minionym sezonie, Ligę Europy.

W poprzednim sezonie Brazylijczyk rozegrał 50 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Zwolennikiem jego transferu jest Unai Emery, który pracował z Luizem w PSG. Okienko transferowe na Wyspach zamyka się w czwartek o 18.00 polskiego czasu.

Arsenal podpisał też kontrakt z Tierneyem

Przed zamknięciem okna transferowego Arsenal potwierdził także transfer, o którym mówiło się niemal przez całe okno transferowe. Nowym piłkarzem Kanonierów został 22-letni Kieran Tierney, który przechodzi z Celticu za rekordową dla mistrza Szkocji kwotę 25 milionów funtów. Tierney to jeden z bardziej perspektywicznych lewych obrońców w Wielkiej Brytanii. W ostatnim sezonie zagrał 40 meczów, strzelił jednego gola i zaliczył sześć asyst.