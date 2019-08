Joao Cancelo podpisał właśnie umowę z Manchesterem City i odchodzi z Juventusu. Jednym z powodów transferu miała być niesubordynacja Portugalczyka, który nie poświęcał się w pełni treningom oraz miał słabe relacje z kolegami z drużyny. Tuż po ogłoszeniu transferu Cancelo starł się słownie w mediach społecznościowych z Piralem Pjaniciem.

REKLAMA

Pjanić do Cancelo: Zamknij pysk

Cancelo wrzucił na Instagrama motywacyjnego posta, który ma go zachęcać do wytężonej pracy. Odpowiedział na to piłkarz Juventusu - Miralem Pjanić, który napisał "zamknij pysk". Cancelo nie pozostał mu dłużny i odpisał "pieprz się Bośniaku". Trudno powiedzieć, czy było to prawdziwe starcie, czy obaj piłkarze postanowili zadrwić z pogłosek o złych relacjach Cancelo z resztą drużyny. Cancelo grał w Juventusie zaledwie rok. W tym czasie wystąpił w 34 meczach