tygrysio_misio pół godziny temu 0

No no.. od jakiegoś czasu do Tottenhamu przechodzą młodzi za małą kasę, a odchodzą za wielką. Ciekawe czy na tych da się zrobić przesyłkę jak na Balu czy Modriciu?

Pozytywne jest, że w końcu to Tottenham jest pierwszym wyborem dla piłkarzy.