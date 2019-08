Sprowadzenie Paula Pogby do Realu Madryt było marzeniem Zinedine'a Zidane'a w letnim oknie transferowym. Jednak Manchester United nie chciał sprzedawać swojej gwiazdy za mniej niż 150 mln euro, co przesądziło o tym, że transakcja nie doszła do skutku. W ostatnich dniach Real złożył "śmiesznie niską" ofertę za Pogbę - 27,4 mln funtów i James Rodriguez.

Paul Pogba nie przejdzie do Realu Madryt

- Niczego nie da się zrobić. Pogba nie przejdzie do Realu. Smutne i frustrujące - napisał na Twitterze Tomas Roncero z AS-a. Okno transferowe w Anglii kończy się w czwartek o 18:00, a Manchester United by sprzedać Pogbę, musiałby najpierw pozyskać jego następcę.

Pogba trafił na Old Trafford latem 2016 roku. Manchester United zapłacił za niego Juventusowi 100 mln euro. W poprzednim sezonie Francuz rozegrał 46 meczów, w których strzelił 16 goli i dołożył 11 asyst.