Romelu Lukaku w czwartek zostanie nowym zawodnikiem Interu Mediolan, który starał się o jego pozyskanie od początku okna transferowego. Nowy trener "Nerazzurrich" nie widzi bowiem miejsca w drużynie dla Mauro Icardiego, dlatego zdecydował się sprowadzić reprezentanta Belgii. Po tym, jak w sieci pojawiły się zdjęcia z przylotu rosłego napastnika do Włoch, publicznie skrytykował go były reprezentant Anglii, Gary Neville.

REKLAMA

Gary Neville krytykuje Romelu Lukaku: On sam przyznaje się do nadwagi!

- On sam przyznał się do swojej nadwagi! Waży ponad 100 kg! To zawodnik Manchesteru United! - powiedział 44-latek, który całą karierę zawodniczą spędził w Manchesterze, w którego barwach występował przez 17 lat. - Będzie strzelał gole i dobrze poradzi sobie w Interze, ale nieprofesjonalizm bywa zaraźliwy - dodał.

Słowa Neville'a związane są nie tyle z samym transferem, co z zachowaniem 26-latka, który nie stawił się na jednym z ostatnich treningów Manchesteru, zamiast tego trenując w Belgii ze swoim byłym zespołem, Anderlechtem Bruksela. Nieobecnością na zajęciach "Czerwonych Diabłów", napastnik chciał wymusić zgodę na odejście.

Lukaku w ubiegłym sezonie rozegrał 45 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 15 goli i zaliczył cztery asysty. Zawodnikiem Manchesteru był od 2017 roku. Inter ma zapłacić za niego 70 mln euro.