Arsenal porozumiał się z Chelsea w sprawie transferu Davida Luiza, który będzie kosztował "Kanonierów" 8 mln funtów. Piłkarz podpisze z nowym zespołem dwuletni kontrakt - informuje portal internetowy telewizji BBC.

David Luiz następcą Laurenta Kościelnego

Luiz zostanie następcą Laurenta Kościelnego, który nie chciał być dłużej piłkarzem Arsenalu i wymusił zgodę na transfer do Girondins Bordeaux. Zgodę na odejście wymusił też zresztą sam Luiz, który nie stawił się na jednym z ostatnich treningów "The Blues", dając do zrozumienia, że nie wiąże już przyszłości z drużyną prowadzoną przez Franka Lamparda. Sam Lampard Brazylijczyka też nie widział w swoich planach.

Luiz był piłkarzem Chelsea od sierpnia 2016 roku, kiedy wrócił do niej po dwuletnim pobycie w PSG. Wcześniej grał jej w barwach w latach 2011-2014. Łącznie w koszulce "The Blues" wystąpił 248 razy, strzelił 18 goli i zaliczył 12 asyst.