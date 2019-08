Na kilka godzin przed zakończeniem okna transferowego na Wyspach, władze Tottenhamu są blisko domknięcia dwóch wielkich transakcji. Wczoraj angielskie media informowały o tym, że do kadry londyńskiego zespołu dołączy wkrótce Giovani Lo Celso z Realu Betis. Hiszpański klub miał już podobno zaakceptować ofertę za argentyńskiego pomocnika opiewającą na 60 milionów euro.

Według informacji "BBC Sports News" i "Sky Sports" w ciągu najbliższych godzin do finalisty Ligi Mistrzów ma dołączyć też Ryan Sessegnon, zawodnik Fulham, które kilka miesięcy temu pożegnało się z Premier League. 19-letni pomocnik (mogący grać również na boku obrony) to jeden z największych talentów w angielskim futbolu i młodzieżowy reprezentant kraju. Klub z Craven Cottage ma otrzymać za swojego wychowanka ok. 25 milionów funtów (ta kwota może wzrosnąć do 30 milionów po uwzględnieniu bonusów). W ramach transakcji Tottenham odda też do Fulham swojego pomocnika Josha Onomaha.

W sezonie 2018/2019 Sessegnon rozegrał w angielskiej ekstraklasie 35 spotkań, w których strzelił 2 gole i zanotował 6 asyst.

Lo Celso i Sessegnon to prawdopodobnie nie ostatnie nazwiska, jakie wzmocnią kadrę "Kogutów" tuż przed zamknięciem letniego okna. Dziennikarz "BBC Sports News" David Ornstein poinformował w czwartek na Twitterze, że Tottenham jest blisko osiągnięcia porozumienia z Juventusem w sprawie transferu Paulo Dybali.