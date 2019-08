lorca_mallorca godzinę temu 0

Po pierwsze, Oezil ma 31 lat i wciąż dużo do pokazania. Po co miałby rzucać poważną piłkę, skoro może wciąż liczyć na angaż w Hiszpanii, Włoszech, czy Francji?

Po drugie, nic nie wskazuje, by w tym sezonie miał grać równie mało, co w zeszłym. Z jego strony widać większe zaangażowanie, a Emery daje do zrozumienia, że bedzie na niego stawiał częściej.

Po trzecie, po co Arsenal miałby zwalniać kluczowego zawodnika w połowie sezonu? Gdyby jeszcze chodziło o ligę chińską, to przynajmniej mogliby liczyć na grubą kasę za transfer...

Reasumując, te rewelacje mogą się ostatecznie potwierdzić, ale prawie na pewno nie tej zimy.