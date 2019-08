Romelu Lukaku chce odejść z Manchesteru United. Zdaniem włoskich mediów, Belg ma propozycje z Juventusu i Interu Mediolan. Angielski klub wciąż nie zdecydował, czy go sprzeda. Tymczasem Lukaku nie stawił się we wtorek na treningu "Czerwonych Diabłów" w ośrodku treningowym w Carrington. Tego dnia trenował za to z Anderlechtem Bruksela. Nieprzypadkowo wybrał akurat zespół ze stolicy Belgii, bo przed wyjazdem na Wyspy był przez trzy lata zawodnikiem "Fiołków".

REKLAMA

Romelu Lukaku nie stawił się na treningu Manchesteru. Gigantyczna kara?

Zdaniem angielskich mediów, Lukaku próbuje w ten sposób wymusić transfer do Włoch. Problem w tym, że jego zachowanie może przynieść odwrotny skutek od zamierzonego. "Mirror" donosi, że napastnik może zostać ukarany grzywną w wysokości jego dwutygodniowej pensji. W przypadku Lukaku chodziłoby o kwotę 400 tys. funtów.

Romelu Lukaku jest piłkarzem Manchesteru United od lipca 2017 roku. W barwach United zagrał do tej pory 96 spotkań, w których strzelił 42 gole.