Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Paulo Dybala zostanie zawodnikiem Manchesteru United. Klub z Old Trafford oferował mistrzom Włoch pieniądze oraz Romelu Lukaku. Mimo że Juventus na tę ofertę przystał, a belgijski napastnik porozumiał się ze "Starą Damą" w sprawie kontraktu, to do transakcji nie doszło.

Wszystko przez Dybalę. Argentyńczyk miał nie być przekonany do przenosin do Manchesteru z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że "Czerwone Diabły" w najbliższym sezonie nie zagrają w Lidze Mistrzów. Po drugie, klub z Old Trafford miał nie zgodzić się na wygórowane oczekiwania finansowe Dybali.

Dybala do Tottenhamu?

Kiedy wydawało się, że napastnik zostanie w Turynie, na niewiele ponad dwa dni przed zamknięciem okienka transferowego na Wyspach, Juventus otrzymał kolejną ofertę z Premier League. Tym razem Dybalę chce mieć u siebie Tottenham.

Jak poinformował znany włoski dziennikarz - Gianluca Di Marzio - londyńczycy zaoferowali mistrzom Włoch 70 milinów euro i propozycja ta została już zaakceptowana. Teraz Tottenham musi porozumieć się z samym piłkarzem co, jak pokazuje niedawna historia, może nie być łatwe.

W poprzednim sezonie Dybala rozegrał 42 mecze, w których strzelił 10 goli i zanotował 5 asyst.