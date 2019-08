Wayne Rooney zawodnikiem Derby. Materiał o nowym koledze Krystiana Bielika zobaczysz na poniższym wideo

Chociaż okienko transferowe w Anglii zamyka się w czwartek, to Manchester United może jeszcze dokonać transferowego hitu. Jak poinformowało "Sky Sports" klub z Old Trafford może sprowadzić z Tottenhamu Christiana Eriksena. Według ich informacji "Czerwone Diabły" poważnie zastanawiają się nad złożeniem oferty za duńskiego pomocnika.

Zastanawiają się, bo cena, w obecnych realiach finansowych, jest bardzo kusząca. Tottenham oczekuje za swojego gwiazdora tylko 60 mln funtów. Biorąc pod uwagę fakt, że w poniedziałek Manchester United potwierdził sprowadzenie Harry'ego Maguire'a za około 80 mln funtów, to takie pieniądze za Eriksena są wręcz promocją.

Transfer Eriksena niezależny od przyszłości Pogby

Wszystko przez fakt, że Duńczyka z Tottenhamem wiąże jeszcze tylko letni kontrakt. Jeszcze na początku tego okienka zawodnik powiedział, że "chętnie spróbowałby gry w innym klubie". Sporo spekulowano na temat możliwości transferu Eriksena do Realu Madryt, jednak Zinedine Zidane wolał widzieć w swoim zespole Paula Pogbę.

Na dziś wszystko wskazuje na to, że Francuz zostanie jednak w Manchesterze United. Jak dodało "Sky Sports" ewentualna oferta klubu z Old Trafford za Eriksena nie jest w żaden sposób związana z możliwym odejściem Pogby. Duńczyk może trafić do Manchesteru niezależnie od przyszłości mistrza świata.

Eriksen gra w Tottenhamie od 2013 roku, kiedy trafił do Londynu z Ajaksu. W klubie z północy miasta rozegrał 206 meczów, w których strzelił 49 goli i dołożył do nich 60 asyst.