"Derby County z przyjemnością informuje, że najlepszy strzelec reprezentacji Anglii, Wayne Rooney, dołączy do klubu w styczniu 2020 roku" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej klubu z zaplecza Premier League.

REKLAMA

Wayne Rooney z nietypową rolą

33-latek od stycznia będzie nowym napastnikiem klubu, w którym od niedawna występuje także Krystian Bielik. Dodatkowo doświadczony zawodnik przejmie rolę asystenta Philippa Cocu, zostając trenerem "The Rams". Holender pozostanie natomiast na stanowisku menedżera klubu.

- Rooney to niezwykle utalentowany, najwyższej klasy piłkarz. Jego dołączenie do naszej drużyny to ekscytująca perspektywa. Może on wnieść wiele na boisku, jak i poza nim. Miał wspaniałą karierę klubową i reprezentacyjną i wciąż ma wiele do zaoferowania. Jego referencje mówią same za siebie. Posiadanie piłkarza z cechami przywódczymi, umiejętnościami, doświadczeniem, charakterem i etyką pracy, będzie dla nas wielkim wydarzeniem. Nie mam wątpliwości, że będzie miał pozytywny wpływ na cały klub - powiedział Cocu, tuż po ogłoszeniu podpisania kontraktu z Rooneyem.

Rooney zagra z Polakiem

Kilka dni temu nowym obrońcą Derby County został Krystian Bielik. Młodzieżowy reprezentant Polski kosztował aż 10 milionów euro. Na transfer byłego zawodnika Arsenalu U-23 w szczególności naciskał trener Cocu.