Nie tak miał wyglądać debiut Kamila Grabary w Huddersfield. Polak wpuścił dwa gole w dwie minuty: przy pierwszym próbował naprawić błąd obrońcy, a przy drugim był zupełnie bez szans. Tom Lawrence idealnie uderzył sprzed pola karnego. Ten sam zawodnik zdobył też pierwszą bramkę, wykorzystując wyjście bramkarza wypożyczonego z Liverpoolu. Polak zrobił wszystko, by ratować sytuację po złym zagraniu obrońcy, ale za krótko wybił piłkę. Dużo większy błąd popełniła jednak defensywa.

REKLAMA

Kamil Grabara chwalony przez angielskie media

Mimo dwóch straconych bramek, a także błędu przy jednej z nich, Grabara za swój debiut jest chwalony. "Zrobił wrażenie" - pisze portal rushthekop.com. "Popisał się świetną interwencją przy strzale Waghorna" - podkreślił examiner.co.uk, który ocenił młodego Polaka na "7" w dziesięciostopniowej skali.

"Może być zadowolony ze swojego występu. Gdyby nie jego umiejętności, wygrana Derby byłaby jeszcze wyższa. To było dobre wejście do seniorskiej piłki w Anglii. Fani Liverpoolu z pewnością cieszyli się, gdy widzieli jego grę" - napisał dziennikarz Russell Hughes .

Grabara skomentował debiut

Swój występ ocenił także sam Grabara. - Zawsze po meczu można wypunktować co było dobre, a co złe. Ten mecz nam nie wyszedł. Nie jest łatwo podnieść się, gdy traci się dwie bramki w ciągu pierwszych 25 minut i to jeszcze w pierwszym meczu sezonu na własnym stadionie. Byliśmy blisko wyrównania w drugiej połowie, ale niestety nie udało się. Wciąż mamy 0 punktów. Co jednak ważne, wygrywamy jako drużyna i przegrywamy też jako drużyna. Jeszcze 45 kolejek przed nami - powiedział polski bramkarz w rozmowie z oficjalnym kanałem Huddersfield.