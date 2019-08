Jak zgodnie informują "The Telegraph" i "The Guardian", Wayne Rooney może już wkrótce zamienić MLS na Championship. Napastnik, który od 2018 r. roku broni barw D.C. United, prowadzi rozmowy z przedstawicielami Derby County, które w minionym sezonie było blisko wywalczenia awansu do Premier League. Co ciekawe, 33-latek wzmocniłby jedynie kadry pierwszego zespołu, ale dołączyłby również do sztabu szkoleniowego "Baranów". Po odejściu poprzedniego szkoleniowca - Franka Lamparda - do Chelsea, drużynę z Pride Park Stadium objął Phillip Cocu.

Wayne Rooney przeniesie się do Derby County? Napastnik może dołączyć do sztabu szkoleniowego "Baranów"

Dziennikarze z Wysp sugerują, że Rooney może pójść w ślady kilku swoich kolegów z reprezentacji Anglii, którzy po zakończeniu piłkarskiej kariery szybko odnaleźli się jako trenerzy. Poza wspomnianym Lampardem, mowa tu o Stevenie Gerrardzie, który prowadzi obecnie słynne Glasgow F.C. oraz Johnie Terrym, czyli asystencie Deana Smitha w Aston Villi.

Bez wątpienia legenda Manchesteru United poradziłaby sobie w nowym klubie również na niwie czysto piłkarskiej. Napastnik wciąż utrzymuje wysoką formę strzelecką, czego najlepszym przykładem są 23 gole zdobyte w 43 spotkaniach amerykańskiej ligi.

Przypomnijmy, że trwającym właśnie oknie transferowym do Derby County dołączył Krystian Bielik. Arsenal otrzymał za młodzieżowego reprezentanta Polski ponad 8 milionów euro.